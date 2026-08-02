So sieht Bayern-Star Luis Díaz nicht mehr aus

Der FC Bayern ist in Südkorea gelandet und ein Superstar zog sofort alle Blicke auf sich. Luis Díaz überraschte die Fans beim Start der Asien-Tour mit einer völlig neuen Haarfarbe.

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Die kommenden Tage sind für den FC Bayern dicht getaktet: Am Dienstag steht ein Testspiel gegen den Jeju SK auf dem Programm. Nach dem Weiterflug nach Hongkong am Mittwoch folgt am Freitag ein weiteres Testspiel gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Aston Villa, bevor es am Samstag wieder nach Hause geht.

Doch abseits des sportlichen Programms sorgte zunächst die Ankunft auf der südkoreanischen Vulkan-Insel Jeju für Aufsehen. Am Sonntag um 5.35 Uhr (12.35 Uhr Ortszeit) landete das Team nach über elf Stunden Flug zum Start der Asien-Tour. Vor allem ein Bayern-Star überraschte dabei besonders.

Weiß-graue Haare: Luis Díaz überrascht beim Tour-Start mit neuem Look © FC Bayern via Getty Images

Komplett neuer Look beim Superstar

Da mussten die Fans zweimal hinsehen! Bei der Ankunft am Flughafen staunten einige Einheimische über den neuen Look von Luis Díaz. Der 29-Jährige, der ebenso wie Konrad Laimer (29) und Josip Stanisic (26) erst am Samstag in München nach einem verlängerten Urlaub wegen seiner WM-Teilnahme mit Kolumbien zum Team von Trainer Vincent Kompany (40) gestoßen ist, trägt plötzlich komplett weiß-graue Haare.

Luis Díaz unterschreibt am Flughafen Jeju in Südkorea auf einem Trikot für begeisterte Fans. © FC Bayern via Getty Images

Haare immer wieder gerne umgestylt

Der Weltklasse-Flügelspieler, der auf 26 Tore und 23 Assists in 51 Pflichtspielen für die Bayern blicken kann, ist bei seinen Fans für optische Veränderungen bekannt. Seine eigentlich schwarzen Haare hat er schon öfter umgestylt.

Bayern-Star Luis Díaz bei einer Trainingseinheit des FC Bayern München. © FC Bayern via Getty Images

So trug die Nummer 14 direkt nach seinem rund 67 Millionen Euro teuren Wechsel vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2025 beispielsweise blonde Strähnen. So wie jetzt haben die Münchner Anhänger ihn aber noch nie gesehen.

Neben dem auffälligen Look erwarten Díaz und seine Kollegen in den kommenden Tagen zahlreiche Marketing-Veranstaltungen und Trainings.