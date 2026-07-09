Tödlicher Angriff
Kind (4) von Hund totgebissen
Es sei zu mehreren Bissen gekommen, der Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.
Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Mutter des Kindes. Beamte der Polizei seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Weitere Details zu dem Hergang und den Umständen nannte die Polizei zunächst nicht.
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