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Widerspruch

Weidl kontert Wahlprogramm: "Ich lebe etwas anderes"

Eine Frau im weißen Anzug spricht am Rednerpult bei einer AfD-Veranstaltung in Erfurt.
© APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
AfD-Co-Chefin Alice Weidel kritisiert Aussagen im Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt zum traditionellen Familienbild, lässt sich nach eigenen Angaben davon aber nicht provozieren.
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"Die können reinschreiben, was sie wollen. Ich lebe etwas anderes", sagte sie am Rande des Bundesparteitages in Erfurt im RTL/ntv-Interview. "Wenn Sie mich persönlich fragen: Meine Kinder haben die beste Erziehung, die besten Voraussetzungen."

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Weidel lebt mit einer Frau zusammen und zieht mit ihr gemeinsam zwei Kinder groß. "Wir leben mittlerweile in einer ganz anderen Realität. Also gleichgeschlechtliche Beziehungen sind gleichwertig zu behandeln." In dem Programm der Landespartei heißt es jedoch, "eine intakte Familie, bestehend aus Mutter, Vater und Kindern, ist erwiesenermaßen die beste Voraussetzung für eine gute und gesunde Kindesentwicklung".

Die AfD-Chefin verteidigte zugleich die grundsätzliche Orientierung ihrer Partei beim Familienbild: "Wenn ich als Politikerin von einem gesellschaftlichen Zielbild rede, und das ist nun mal die traditionelle Familie, dann kann ich mich dafür einsetzen und es ist kein Widerspruch."

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