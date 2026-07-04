In Erfurt
Linksextreme Anti-AfD-Demonstranten machen Jagd auf Journalisten
Am Rande des AfD-Parteitags in Erfurt ist es zu einer schockierenden Eskalation bei einer Gegendemonstration gekommen. Drei Reporter der Medienplattform "Apollo News" wurden brutal verfolgt.
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Situation eskaliert
Videos zeigen, wie Teilnehmer der Gegendemonstration die Reporter verfolgen. Die Lage spitzte sich mutmaßlich zu, als sich weitere Personen anschlossen. Auch der sogenannte "Schwarze Block" Der Antifa war wohl beteiligt.
Laut den Schilderungen wurden die Reporter geschubst, geschlagen und getreten. Einer der Männer stürzte und wurde am Boden attackiert. Erst eine Polizei-Spezialeinheit brachte die Situation unter Kontrolle.
Die Jagdszene:
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Polizei greift ein
Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der deutschen Bild, dass der Vorfall aufgenommen wurde. Die Betroffenen seien nach ersten Erkenntnissen aus der Menge heraus mit Flaschen angegriffen worden.
Die Ermittlungen laufen, eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe beschäftigt sich mit dem Fall.
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Ablauf der Attacke
Reporter Marius Marx schilderte gegenüber Bild, dass die Gruppe zunächst beobachtet habe, wie Demonstranten eine Besprechung abhielten. Als sie filmten, sei die Situation eskaliert.
Laut seinen Angaben wurden sie geschubst, bedrängt und später verfolgt. Marx sagte: "Wir wurden mit wilden Kung-Fu-Tritten traktiert und mit allem Möglichen beworfen."
Sein Kollege Jonas Aston, der laut Bild im Krankenhaus behandelt wurde, beschrieb die Lage als "Überlebenskampf".
Einsatz der Polizei
Die Reporter wurden anschließend unter Polizeischutz zu einem Rettungswagen gebracht und medizinisch versorgt. Die Berichterstattung wurde danach abgebrochen.
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