Neuer Job für Ex-Minister Robert Habeck

Robert Habeck kämpfte als Grünen-Politiker für mehr Klimaschutz. Nun arbeitet er als Chefberater einer Investmentfirma.

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Zum 1. August ist Habeck der neue "Senior Advisor" beim dänischen Unternehmen Urban Partners, wie die "Bild" berichtet. Das Unternehmen investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie städtische Infrastruktur. Auf ihrer eigenen Website schreiben sie über eine "nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen". Für einen überzeugten Grünen klingt es weniger nach einer angenehmen Umgebung.

Jedoch betont Habeck, dass im urbanen Raum sich "der Erfolg der großen Transformationen unserer Zeit" entscheidet. Sein Ziel: den sozialen Zusammenhalt stärken und zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.

"Dr. Habeck bringt unschätzbare Erfahrungen"

Habeck freut sich auf seinen Dienstbeginn bei der Immobilienfirma. Jens Stender, Co-Chef von Urban Partners, erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor Kern "unserer DNA" sei. Weiter betont er: "Dr. Habeck bringt unschätzbare Erfahrungen und eine beeindruckende Erfolgsbilanz im öffentlichen Dienst mit."

Seine Hauptaufgabe wird die Weiterentwicklung der Forschung des Unternehmens sein. Die Beraterstelle wird seine erste Stelle in der Privatwirtschaft werden, seit er freiwillig zum 1. September 2025 aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden ist. Für die Stelle benötigt Habeck wohl die Zustimmung der Bundesregierung. In Deutschland gelten für Spitzenpolitiker eine bis zu 18-monatige Sperrfrist für einen Wechsel in die Privatwirtschaft. Damit will man einen möglichen Interessenskonflikt vermeiden.