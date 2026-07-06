Ehemaliger Sternenhof öffnet mit neuem Katzen-Café

Nach dem Tod des Gründers stand der Sternenhof vor einer ungewissen Zukunft. Nun hat Gut Aiderbichl die Anlage übernommen und schenkt Hunderten Tieren ein sicheres und neues Zuhause.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstag, 8. August, lädt der ehemalige Sternenhof im deutschen Pocking zu einem einmaligen Tag der offenen Tür ein. Der Standort, der rund eineinhalb Stunden von Salzburg entfernt liegt, wurde nach einer dramatischen Phase im Jahr 2025 von Gut Aiderbichl übernommen. Damals waren Teile der Anlage stark sanierungsbedürftig und es fehlte an Personal. Mittlerweile konnte das Areal Schritt für Schritt weiterentwickelt werden, wodurch insgesamt 330 Tiere ein neues Zuhause gefunden haben.

Fokus auf die Samtpfoten

Der aktuelle Schwerpunkt der Anlage liegt auf der Aufnahme und Betreuung von Katzen. Anlässlich des Internationalen Tages der Katze wird auf dem neuen Gelände sogar ein eigenes Katzen-Café zur Verfügung stehen. Dort wird bei der Veranstaltung auch für das leibliche Wohl der Besucher mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Gut Aiderbichl Sternenhof Pocking © Gut Aiderbichl

Finanzierung rein durch Spenden

Die Versorgung der geretteten Tiere sowie die noch notwendigen Sanierungsarbeiten werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Laut Ehrengruber konnte der Standort im vergangenen Jahr dank treuer Unterstützer erfolgreich zu einem Gut Aiderbichl Hof entwickelt werden. Zuvor war die Zukunft des Hofes nach dem Tod des ursprünglichen Gründers Herbert Denk völlig ungewiss gewesen.