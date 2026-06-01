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Tierschutz-Gala

Gut Aiderbichl feiert Jubiläum mit prominenten Gästen

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler mit Gut Aiderbichl-Geschäftsführer Dieser Ehrengruber
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler mit Gut Aiderbichl-Geschäftsführer Dieser Ehrengruber © Uwe Brandl
Gut Aiderbichl feiert sein 25-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit prominenten Wegbegleitern und Partnern blickt die Tierschutzgemeinschaft in Henndorf stolz auf ein Vierteljahrhundert zurück.
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Das große Jubiläumsfest am Gründergut in Henndorf am Wallersee bot ein abwechslungsreiches Programm für zahlreiche Unterstützer. Moderator Marco Ventre führte mit persönlicher Verbundenheit durch den Tag. Ein besonderes Highlight für alle Tierfreunde ist das große Gewinnspiel zugunsten der geretteten Tiere: Lose für den Hauptpreis, einen Volkswagen Golf Rabbit, sind noch bis Ende 2026 erhältlich. Zudem ist die ausdrucksstarke Kunstausstellung vom Rostbaron noch bis April 2027 am Hof zu sehen.

Ein neues Zuhause entsteht

Patrick Lindner, Sonja Klima, Gabriele Ehrengruber-Martin, Christa Clarin, Dieter Ehrengruber, Francine Jordi, Susanne Riess-Hahn
Patrick Lindner, Sonja Klima, Gabriele Ehrengruber-Martin, Christa Clarin, Dieter Ehrengruber, Francine Jordi, Susanne Riess-Hahn © Gut Aiderbichl

Der feierliche Hauptteil startete mit einer großen Tierparade und Dudelsackmusik. Gemeinsam mit vielen geretteten Tieren betraten Geschäftsführer Dieter Ehrengruber und die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler die Bühne. Es folgte der symbolische Spatenstich für das neue Hundehaus. Dieses Bauprojekt soll künftig über 30 Hunden ein sicheres Zuhause bieten und eine offizielle Tiervermittlungsstation schaffen. Edtstadler betonte die Bedeutung des Projekts für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Salzburg.

Tipps und spektakuläre Action

Dieter Ehrengruber mit DJ Ötzi, Francine Jordi und Susanne Riess-Hahn
Dieter Ehrengruber mit DJ Ötzi, Francine Jordi und Susanne Riess-Hahn © Gut Aiderbichl

Am Vormittag begeisterte Hundeexpertin Conny Sporrer das Publikum mit einem Live-Training und wertvollen Ratschlägen für das Leben mit geretteten Hunden. Für eine spektakuläre Überraschung sorgten Fallschirmspringer, die das Jubiläums-Maskottchen "Mariechen" aus Porzellan direkt auf die Bühne brachten. Kooperationspartner wie BIOGENA Pets gaben Einblicke in die Hundegesundheit, während die Landespolizeidirektion Salzburg mit der "Kinderpolizei" die kleinen Gäste unterhielt.

Musikalischer Ausklang am Hof

Das Fest endete mit stimmungsvollen Auftritten der Musikstars Francine Jordi und Patrick Lindner. Mittlerweile bietet die Gemeinschaft auf über 30 Heimathöfen in sechs europäischen Ländern mehr als 9.900 Tieren Schutz. Geschäftsführer Ehrengruber bedankte sich abschließend bei allen Ehrenamtlichen, Mitarbeitern und Partnern wie VW Österreich für die treue Unterstützung.

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