Song Contest: COSMÓ zeigt sein großes Herz für Tiere

Bevor es für COSMÓ auf die ganz große Bühne beim ESC 2026 in Wien geht, hat der Musiker einen ganz besonderen Zwischenstopp eingelegt. Auf Gut Aiderbichl besuchte der Sänger die geretteten Tiere und zeigte, dass Tierschutz für ihn eine echte Herzensangelegenheit ist.

Der österreichische ESC-Teilnehmer COSMÓ nutzte die ruhigen Momente vor dem Trubel in Wien für eine Reise nach Salzburg. Auf Gut Aiderbichl traf er auf zahlreiche Schützlinge und machte deutlich, wie wichtig Aufmerksamkeit und Mitgefühl für Tiere in Not sind. Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer des Gnadenhofs, empfing den Künstler herzlich. „Das ist für uns mehr als nur ein Besuch – denn Musik kann Herzen öffnen, und genau das brauchen Tiere in Not: Aufmerksamkeit, Mitgefühl und eine Stimme“, betonte Ehrengruber während des gemeinsamen Rundgangs.

Cosmo auf Gut Aiderbichl © Marcel Schweiger

Leben mit tierischen Begleitern

Privat ist der Sänger eng mit der Tierwelt verbunden, da er selbst mit zwei Hunden zusammenlebt. COSMÓ wuchs mit Haustieren auf und sieht diese als vollwertige Familienmitglieder an. Er wünscht sich, dass alle Tiere so geschätzt und respektiert werden, als wären sie die eigenen Haustiere.

Cosmo auf Gut Aiderbichl © Marcel Schweiger

Tanzschein in der Tier-Oase

Cosmo auf Gut Aiderbichl © Marcel Schweiger

Zum Abschluss gab es eine besondere Performance direkt auf dem Gelände. Gemeinsam mit den geretteten Tieren präsentierte COSMÓ seinen Song „Tanzschein“ inklusive der passenden Tanzschritte. Damit wurde der Gnadenhof zur realen Kulisse für den Musiker, der Österreich bald beim Song Contest vertreten wird.