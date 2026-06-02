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Überraschungskonzert

Julian Le Play begeistert Passanten auf der Mahü

Julian Le Play © Maximilian Lottmann
Anlässlich des diesjährigen Prime Days begeistert Amazon auf der Mahü mit einer Überraschung der besonderen Art: Ein Balkonkonzert des Künstlers Julian Le Play.
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Mitten auf der Mariahilfer Straße sorgte Sänger Julian Le Play am Donnerstag Mittag gegen 14 Uhr für eine Überraschung: Vom "Balkon" des Restaurants "Freiraum" gab der Musiker ein kostenloses Konzert und lockte damit nicht nur zahlreiche Fans sondern auch neugierige Passanten an.

Schon 2o Minuten vor offiziellem Konzert-Beginn versammelten sich bereits die ersten Fans vor dem Lokal. Blau-weiße Luftballons, passend zum Amazon-Prime-Logo, wurden verteilt, gespannte Blicke richteten sich auf den geschmückten "Balkon", die geladenen Journalisten warten bereits gespannt. Über Social-Media hatte Julian Le Play auf das kostenlose "Überraschungskonzert" aufmerksam gemacht.

Die Stimmung war ausgelassen. © Pia Rommel

Ins Leben gerufen wurde die ganze Aktion von Amazon Music und Amazon Prime, anlässlich des Countdowns zum diesjährigen Prime Day. Dieser findet dieses Jahr von 23.06. um 00:01 bis zum 26.06. statt und hält tausende Angebote für Prime-Mitglieder bereit.

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Le Play sorgt für Lacher

Amazon kündigt Prime Day für den 23. bis 26. Juni an. © Pia Rommel

"Die Idee, gemeinsam mit Amazon ein spontanes Konzert mitten in Wien zu spielen, Prime-Mitgliedern damit einen besonderen Moment zu schenken und gemeinsam die Vorfreude auf den Prime Day einzuläuten, fand ich sofort großartig.", sagt Julian le Play.

Mit viel Energie und guter Laune performte Le Play mehrere seiner Hits, darunter "Mein Anker" und "Hellwach". Er bezog dabei auch immer wieder Passanten in seine Show ein. Für einen Lacher sorgte etwa die spontane Ansprache eines vorbeigehenden Mannes mit Eis in der Hand. "Schmeckt’s? Und warum kommst du nicht zu uns?", scherzte der Musiker.

Die lockere Atmosphäre kam beim Publikum gut an. Neben langjährigen Fans, die Julian Le Play als bekannte Gesichter wiedererkannte, ließen sich auch zahlreiche zufällige Passanten vom kostenlosen Konzert mitreißen. Für kurze Zeit verwandelte sich die Mariahilfer Straße damit in eine Open-Air-Konzertbühne mitten in Wien.

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