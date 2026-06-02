Goldenes Ehrenzeichen für Kulturmanagerin Monika Erb

Bürgermeister Ludwig erklärte im Zuge der Auszeichnung, dass Erb nachhaltige Spuren in der Wiener Kulturlandschaft hinterlassen habe.

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Am gestrigen Montag hat Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig im Rathaus die Kulturmanagerin und Leiterin der Basis.Kultur.Wien, Monika Erb, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.

Ludwig würdigte das vielfältige kulturpolitische und organisatorische Wirken einer Kulturmanagerin, die die Wiener Kulturlandschaft nachhaltig geprägt habe. Monika Erb habe es möglich gemacht, ihrem Motto entsprechend "Kunst und Kultur im Vorbeigehen" erlebbar zu machen: kostenfrei, niederschwellig, vielfältig, für jeden Bezirk und für alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Kulturhauptstadt.“

Der rote Stadt-Chef betonte überdies, dass Erb nachhaltige Spuren in der Wiener Kulturlandschaft hinterlassen habe, unter anderem mit Formaten wie dem WIR.SIND.WIEN-Festival, als "Prinzipalin" der traditionsreichen Tschauner-Bühne, die sie mit neuem Programm "zukunftsfit" gemacht hatte oder mit dem Kultursommer Wien, der Open-Air-Kultur auf hohem Niveau gratis in die ganze Stadt bringe.