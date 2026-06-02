Zoo Schönbrunn
Nachwuchs-Freude bei Nördlichen Felsenpinguinen
Im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind im April zehn Felsenpinguine geschlüpft. Nun nähern sie sich im Polarium dem Wasser an, wie der Zoo am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Der Nachwuchs wurde erst von den Elterntieren versorgt, bevor das Tierpflegerteam sie in einem eigenen Bereich fütterte und regelmäßig wog. In Zukunft sollen die Jungvögel in einen eigenen Bereich mit Wasserzugang bei der Kolonie übersiedeln.
"Nördliche Felsenpinguine sind in ihrem ursprünglichen Lebensraum im Südatlantik stark gefährdet. Folglich ist jedes Individuum für die Population besonders wichtig", wurde Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck zitiert. "Durch das Füttern und Wiegen gehen wir sicher, dass sich jedes Tier optimal entwickelt."
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