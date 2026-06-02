MA 35 zündet Turbo bei Staatsbürgerschaften

Die Zahl der Einbürgerungsanträge in Wien steigt rasant – allein im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte. Jetzt sorgen zwei Mitarbeiter der MA 35 mit selbst entwickelten Digital-Lösungen für eine blitzschnelle Bearbeitung.

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Immer mehr Menschen beantragen in Wien die österreichische Staatsbürgerschaft. Allein 2025 wurden bei der MA 35 bereits 14.445 Anträge entgegengenommen – das sind 56,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Um den enormen Anstieg zu bewältigen, setzt die Magistratsabteilung verstärkt auf digitalisierte Arbeitsabläufe.

Vor diesem Hintergrund entwickelten zwei Mitarbeiter eigene Digital-Tools, die den Arbeitsalltag in der MA 35 wesentlich erleichtern. Mit dem Scan-Tool "SWEM" (Scannen wie ein Weltmeister) können Dokumente automatisch erkannt, sortiert, benannt und gespeichert werden. Noch spektakulärer ist "NiciFlow": Das Programm verteilt elektronische Akten selbstständig nach festgelegten Regeln. Ein Vorgang, der früher eine ganze Arbeitswoche beanspruchte, ist damit in nur 30 Sekunden erledigt.

Spürbare Auswirkungen

Dank der neuen Systeme, laufender Optimierung und zusätzlicher Mitarbeiter konnte die Zahl der abgeschlossenen Einbürgerungsverfahren im Vergleich zum Vorjahr um 63,2 Prozent gesteigert werden. SWEM wird inzwischen schrittweise in weiteren Bereichen eingesetzt. Parallel dazu läuft ein umfassendes Modernisierungsprogramm, das Abläufe und digitales Wissen auf den neuesten Stand bringen soll.

Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling zeigt sich erfreut: "Seit 2021 treiben wir in der Abteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35) die Digitalisierung voran, damit alle Kund*innen von schnelleren und transparenteren Dienstleistungen profitieren können. Die Mitarbeiter*innen der MA 35 entwickeln neben ihrer täglichen Arbeit neue Ideen zur Digitalisierung und Optimierung und setzen sie mit vollem Einsatz selbst um. Jeder Prozess, jedes Werkzeug und jeder Handgriff wird auf Verbesserungspotenzial untersucht."