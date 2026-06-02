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"Good Vibes"

Vienna City Beach Club lockt zum Tanz ins Wochenende

Vienna City Beach Club
Vienna City Beach Club © VCBC
Am Donnerstag gibt es "Good Vibes" und Freitag steht die "White Night" am Programm.
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Feiertag ist Party-Tag am Vienna City Beach Club. Das gilt vor allem für den 4. Juni, wo der ponyhof wieder zum legendären "Good Vibes" in den Strandclub Am Kaisermühlendamm lädt. Dort werden unter anderem Feni, Aliasalias, Megamietzi und Kovinator für den richtigen Sound sorgen.

Der Vienna City Beach Club
Der Vienna City Beach Club © VCBC

"White Beach" zum Start ins Wochenende

DJ Observer
DJ Observer © Facebook

Am Freitag, dem 5. Juni kehrt dann einmal mehr der kultige "White Beach" zurück an die Neue Donau. Dabei verwandelt sich der VCBC wieder mit euch in die größte White Party des Landes. Vocal House Classic trifft auf Progressive Sound. An den Decks bringen Vladimir S., James Illusion, Mark Duran und Observer die Stimmung zum Brodeln. Dresscode: Weiß!

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