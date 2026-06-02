"Good Vibes"
Vienna City Beach Club lockt zum Tanz ins Wochenende
Feiertag ist Party-Tag am Vienna City Beach Club. Das gilt vor allem für den 4. Juni, wo der ponyhof wieder zum legendären "Good Vibes" in den Strandclub Am Kaisermühlendamm lädt. Dort werden unter anderem Feni, Aliasalias, Megamietzi und Kovinator für den richtigen Sound sorgen.
"White Beach" zum Start ins Wochenende
Am Freitag, dem 5. Juni kehrt dann einmal mehr der kultige "White Beach" zurück an die Neue Donau. Dabei verwandelt sich der VCBC wieder mit euch in die größte White Party des Landes. Vocal House Classic trifft auf Progressive Sound. An den Decks bringen Vladimir S., James Illusion, Mark Duran und Observer die Stimmung zum Brodeln. Dresscode: Weiß!
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