Neueröffnung
Wiener Fußball-Fabrik für Kicker von morgen
Wer heute im Fußball erfolgreich sein will, braucht mehr als nur Talent. Genau hier setzt die Football Factory an. Mit ihr eröffnet in Wien ein neues Trainingszentrum, das modernes Fußballtraining mit professionellem Coaching, datenbasierter Leistungsanalyse und innovativer Technologie verbindet. Hinter dem Konzept steht niemand Geringerer als Ex-ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger. Der neue Standort befindet sich in der Triester Straße im Süden der Stadt.
Fußballer erhalten in der Football Factory direktes Feedback zu ihren Leistungen und können ihre Entwicklung anhand konkreter Daten auswerten und tracken. Dadurch werden Trainingseinheiten effizienter und individueller als im klassischen Vereinsalltag.
Vom Nachwuchstalent bis zum Profi
Das Angebot richtet sich an alle Alters- und Leistungsstufen. Neben Einzel- und Kleingruppentrainings stehen auch Vereinsprogramme, Performance-Einheiten, Kindergeburtstage sowie Firmen- und Teamevents auf dem Programm. Die Betreiber verfolgen dabei eine langfristige Vision: Nach dem Start in Wien soll das Konzept in den kommenden Jahren auch an weiteren Standorten in Österreich ausgerollt werden.
Erstmals vorgestellt wird die Football Factory bei einem exklusiven Event am 2. Juni, bei dem Gäste das Trainingssystem selbst ausprobieren und einen Blick hinter die Kulissen des neuen Fußballprojekts werfen können.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden