Botanische Raritäten locken Sammler in die Donaustadt

Ein riesiges Glashaus sorgt in der Donaustadt für Staunen. Bei "ExoticPlants" warten über 50.000 exotische Pflanzen und ein sündhaft teurer chilenischer Wüsten-Kaktus auf neugierige Besucher.

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Wer auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Pflanzenpracht für das eigene Zuhause ist, kommt an einer bestimmten Adresse in der Donaustadt nicht vorbei. In der Schafflerhofstraße verbirgt sich der führende Spezialbetrieb für exotische Gewächse in Österreich. Das dortige Sortiment bietet botanische Raritäten und einzigartige Schaupflanzen, die oft zum ersten Mal überhaupt in Europa erhältlich sind.

Vom Biologie-Studium zum bunten Paradies

Was einst als private Leidenschaft begann, feiert mittlerweile eine lange Erfolgsgeschichte. Der Inhaber und studierte Biologe Robert Zeillinger hat sich schon während seiner akademischen Ausbildung intensiv auf Botanik sowie die Ökologie der Pflanzen spezialisiert. Im Jahr 2008 fasste er schließlich den Entschluss, diese große Leidenschaft in Form einer Spezialitäten-Gärtnerei mit anderen zu teilen. Mittlerweile wachsen in dem riesigen Glashaus mehr als 50.000 exotische Gewächse aus allen Erdteilen.

Weltweites Netzwerk für seltene Trendpflanzen

ExoticPlants, Schafflerhofstraße 12 © ExoticPlants

Das Angebot vor Ort reicht von klassischen Kakteen und Sukkulenten über Yuccas, Agaven, Caudexpflanzen und Orchideen bis hin zu gefragten Trendpflanzen wie Hoyas, Philodendren oder Anthurien. Durch die enge Zusammenarbeit mit renommierten Pflanzenzüchtern und Gärtnereien von Amerika bis Südostasien landen in der Donaustadt immer wieder Raritäten, die sonst in Europa kaum zu finden sind. Ganz neu im Programm für das heurige Jahr sind zudem kunstvolle Bonsais samt den passenden Schalen. Auch wer ausgewählte, winterharte Gewächse für die heimische Freilandkultur sucht oder das richtige Spezialsubstrat benötigt, wird hier fündig und vom Experten persönlich beraten.

Kostbarkeit aus der Wüste als Highlight

Ein absoluter Publikumsmagnet im Glashaus ist aktuell eine Copiapoa aus der Wüste Nordchiles. Diese gilt als eine der begehrtesten und wertvollsten Kakteenarten der Erde und zieht leidenschaftliche Sammler sowie neugierige Gäste gleichermaßen an. Das weitläufige Areal hat sich damit längst von der reinen Verkaufsfläche zu einem außergewöhnlichen Ausflugsziel entwickelt.

Bezirkschef zeigt sich begeistert

"ExoticPlants" zog auch schon die Aufmerksamkeit der Lokalpolitik auf sich. Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) stattete dem farbenfrohen Betrieb vor Kurzem einen Besuch ab und zeigte sich von der enormen Dimension der Sammlung sichtlich beeindruckt. "ExoticPlants ist nicht nur ein Paradies für Kenner, sondern auch ein außergewöhnliches Ausflugsziel mitten in der Donaustadt. Solche besonderen Orte machen unseren Bezirk so vielfältig und lebenswert", so Nevrivy.

Wer sich selbst ein Bild von der bunten Oase machen möchte, hat dazu am Wochenende die Gelegenheit. Das Glashaus in der Schafflerhofstraße öffnet jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie jeden Samstag von 13 bis 19 Uhr seine Türen für alle Pflanzenliebhaber, die den fachkundigen Wissensaustausch suchen.