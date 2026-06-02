Timmys Tierärztin kämpft sich zurück ins Leben

Während Millionen Menschen auf das Schicksal des gestrandeten Buckelwals "Timmy" blickten, spielte sich hinter den Kulissen ein weiteres Drama ab.

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Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert, eine der wichtigsten Helferinnen der Rettungsmission, erlitt während eines Einsatzes eine schwere Hirnblutung und schwebte tagelang in Lebensgefahr. Nun gibt es erstmals positive Nachrichten.

Plötzlich selbst zum Notfall geworden

Die Veterinärin war von Beginn an Teil des Rettungsteams und galt als eines der bekanntesten Gesichter der aufsehenerregenden Wal-Rettung vor der Ostseeinsel Poel. Am 20. April kam es jedoch zu einem dramatischen Zwischenfall: Bahr-van Gemmert musste mit akuten Kreislaufproblemen und Schlaganfall-Symptomen in die Universitätsklinik Rostock gebracht werden. Dort wurde sie notoperiert und anschließend ins künstliche Koma versetzt.

Die Mitinitiatorin der Rettungsaktion, Karin Walter-Mommert, schilderte damals die dramatische Lage: "Sie musste dringend notoperiert werden" und befinde sich "noch nicht außer Lebensgefahr".

Kollegin schilderte enormen Druck

Für zusätzliche Betroffenheit sorgten die Worte ihrer Kollegin Jenna Wallace. Die Tierärztin aus Hawaii berichtete auf Instagram von den enormen Belastungen innerhalb der Rettungsaktion.

"Ich musste sie am Tag nach meiner Ankunft beiseitenehmen, weil sie begann wegen des Drucks und Frusts zu weinen", schrieb Wallace. Sie bezeichnete Bahr-van Gemmert als "liebe, lebensfrohe und großartige Frau" und fügte hinzu: "Es tut mir so unendlich leid für sie."

Nach RTL-Informationen stand der medizinische Notfall jedoch nicht direkt mit der Wal-Rettung selbst in Zusammenhang.

Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer

Buckelwal Timmy bei seiner Rettung © DPA

Nach Tagen des Bangens folgte schließlich die erlösende Nachricht. Die Tierärztin ist aus dem Koma erwacht. Ihre Praxis teilte mit: "Janine ist nicht mehr im Koma." Gleichzeitig wurde betont, dass ihr Zustand weiterhin ernst sei und sie "noch ganz am Anfang eines Weges" stehe.