Jackpot bleibt: Zwei Lottospieler räumen Millionen ab

Große Freude bei zwei Lotto-Spielern: Beide konnten bei der jüngsten Ziehung einen Gewinn in Millionenhöhe erzielen. Der Jackpot bleibt aber unangetastet.

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Was für ein Wochenende für zwei Lotto-Spieler in Deutschland! Obwohl niemand den ganz großen Jackpot geknackt hat, dürfen sich zwei Glückspilze jetzt über einen Geldregen in Millionenhöhe freuen.

Bei der Samstagsziehung von Lotto 6aus49 hatten sowohl eine Spielerin aus Baden-Württemberg als auch ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen die sechs Gewinnzahlen richtig auf ihrem Spielschein. Nur die entscheidende Superzahl fehlte zum ganz großen Sieg.

Trotzdem reicht der Treffer für einen Gewinn, von dem die meisten Menschen nur träumen: Beide erhalten jeweils exakt 1.820.635,40 Euro.

© Getty Images/fStop

Jackpot wächst weiter an

Weil kein Spielteilnehmer zusätzlich die richtige Superzahl getippt hat, blieb der Jackpot unangetastet. Für Lotto-Fans bedeutet das: Der Gewinntopf wächst weiter an und bei der nächsten Ziehung wartet eine noch höhere Summe auf mögliche Gewinner.

Die aktuelle Ziehung zeigt einmal mehr, wie nah Glück und verpasster Rekordgewinn beieinanderliegen können. Eine einzige Zahl fehlte den beiden Gewinnern zum Jackpot – Millionäre sind sie trotzdem geworden.