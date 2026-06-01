Sportdirektor Wagner tritt bei der Austria zurück

Michael Wagner beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeiten als Sportdirektor von Austria Wien.

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Schock für die Austria: Michael Wagner trat am Montag zurück! Somit stehen die Veilchen nun ohne einen Sportdirektor da. Wagner wurde erst am 11. November präsentiert und erhielt einen Vertrag bis 2028.

In einer Mitteilung des Vereins erklärte Wagner: "Als ich im November gefragt wurde, ob ich die Austria in einer schwierigen Phase unterstützen kann, habe ich diese Aufgabe gerne übernommen. Innerhalb kurzer Zeit ist es uns gelungen, wichtige Strukturen zu schaffen und erste entscheidende Schritte zu setzen."

"Rahmenbedingungen haben sich geändert"

Wagner ist zuversichtlich für die Zukunft der Austria: "Gemeinsam mit der gesamten sportlichen Führung konnten in den vergangenen Wochen und Monaten wichtige Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt werden. Dazu zählen unter anderem der Transfer von Ifeanyi Ndukwe zu Liverpool sowie die vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Sanel Šaljić und Vasilije Marković."

Seine Begründung für den Abschied: "Da sich die Rahmenbedingungen seit meiner Bestellung zum Sportdirektor geändert haben, habe ich mich dazu entschlossen, meine Tätigkeit als Sportdirektor zu beenden. Ich werde der Austria weiterhin eng verbunden bleiben und wünsche dem Klub alles Gute auf seinem weiteren Weg."

Wagner spricht dabei indirekt die Bestellung von Sportvorstand Tomas Zorn an. Zorn schloss sich im Jänner 2026 dem Verein an.