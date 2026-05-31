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Liverpool-Knall: Ex-Red-Bull-Coach soll Slot-Nachfolger werden

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Liverpool manager Arne Slot ahead of the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Sunday May 24, 2026. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)
Die Ära Slot in Liverpool ist zu Ende. © PA Images via Getty Images
Der FC Liverpool hat sich überraschend von Coach Arne Slot getrennt. Als Top-Kandidat auf die Nachfolge wird Andoni Iraola gehandelt, doch auch ein überraschender Name mit Red-Bull-Vergangenheit steht scheinbar auf der Liste.
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Nur ein Jahr nach dem Meistertitel ist die Zeit von Arne Slot beim FC Liverpool abgelaufen. Nach der enttäuschenden Saison handelten die sportlichen Verantwortlichen an der Anfield Road und trennten sich mit sofortiger Wirkung von dem Niederländer.

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Als möglicher Nachfolger wurde umgehend Andoni Iraola, der den FC Bournemouth verlassen wird, ins Spiel gebracht. Doch der Spanier ist international begehrt und kann sich seinen nächsten Arbeitgeber aussuchen.

So soll unter anderem auch Bayer Leverkusen Interesse haben. Sollte sich Iraola tatsächlich gegen einen Deal mit den "Reds" entscheiden, haben die Klub-Bosse bereits eine Liste mit weiteren Kandidaten auf die Slot-Nachfolge.

Überraschende Namen gehandelt

Darauf befinden sich auch überraschende Namen, denn bei den Buchmachern ist plötzlich ein, vor allem in Österreich sehr bekannter Name mit Red-Bull-Vergangenheit aufgetaucht, der den FC Liverpool genau kennt.

Laut dem britischen Wettportal Oddschecker kommt nämlich nicht etwa Oliver Glasner auf Platz 2, der immer wieder gehandelt wird.

LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 11: Pepijn Lijnders, Assistant Manager of Liverpool, and Jurgen Klopp, Manager of Liverpool, watch on during the UEFA Europa League 2023/24 Quarter-Final first leg match between Liverpool FC and Atalanta at Anfield on April 11, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Pep Lijnders war jahrelang Co-Trainer von Jürgen Klopp. © Getty Images

Überraschenderweise soll mit einer 9/1-Quote der ehemalige Salzburg-Erfolglos-Coach Pep Lijnders die besten Chancen im Falle einer Iraola-Abfuhr haben.

Ehemaliger Klopp-Schützling

Der 43-jährige Niederländer war als Co-Trainer von Jürgen Klopp jahrelang an der Anfield Road und ist nach dem Abschied von Pep Guardiola bei Manchester City, wo er als Co-Trainer angestellt war, ebenfalls wieder zu haben.

Red Bull Salzburg trainer Pepijn Lijnders and Red Bull Salzburg forward Karim Konate are present during the match between Feyenoord and Salzburg at the Feyenoord stadium De Kuip for the UEFA Champions League - League phase - Matchday 4 of the 2024-2025 season in Rotterdam, Netherlands, on November 6, 2024. (Photo by Stefan Koops / EYE4images) (Photo by EYE4images/NurPhoto via Getty Images)
In Salzburg war der Erfolg von Pep Lijnders überschaubar. © NurPhoto via Getty Images

Seine Erfolge als Cheftrainer einer Mannschaft waren allerdings überschaubar. Beim NEC Nijmegen in der niederländischen Eredivisie hat er einen Punkteschnitt von 1,68 in 22 Spielen zu Buche stehen, bei den Bullen stand er 28 Mal an der Seitenlinie und konnte durchschnittlich 1,64 Punkte holen.

In Liverpool kennt er die Strukturen bestens und auch noch einige Spieler aus der Zeit mit Jürgen Klopp, eine Verpflichtung wäre allerdings dennoch sehr gewagt.

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