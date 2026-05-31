Trainer-Beben: ER wird neuer Liverpool-Coach

Die Reds haben bereits einen Nachfolger für Arne Slot gefunden.

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Der englische Fußball-Topclub Liverpool hat sich am Samstag mit sofortiger Wirkung von Trainer Arne Slot getrennt. Das teilte der Verein wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel mit. 2025 hatte Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp in seinem ersten Jahr mit den Reds den Titel geholt, umso enttäuschender fiel die kürzlich zu Ende gegangene Spielzeit aus. Mit Mühe kämpfte sich Liverpool mit 25 Punkten Rückstand auf Meister Arsenal zu Platz fünf und damit in die Champions League.

"Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Club war, versteht sich von selbst", teilten die Reds in einer Stellungnahme mit und lobten den Niederländer Slot für dessen Verdienste. Zu den Gründen für die Trennung gab es zunächst kaum Angaben. "Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Club weiter vorankommt", hieß es lediglich. "Dennoch basiert die Schlussfolgerung, zu der wir gekommen sind, auf der Überzeugung, dass die Entwicklung der Mannschaft am besten durch einen Richtungswechsel bewältigt werden kann."

Nachfolger bereits gefunden

Als Nachfolger steht offenbar Andoni Iraola bereits fest. Der 43-jährige Spanier war drei Jahre lang Trainer beim AFC Bournemouth und gilt als die heißeste Trainer-Option in Europa.

© Getty Images

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht Iraola in Liverpool ante portas. "Er ist die Nummer 1, 2 und 3 auf der Liste – keine Chance für andere Kandidaten", so Romano. Der Deal soll bereits in den nächsten Tagen fixiert werden.