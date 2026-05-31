Nächste Transfer-Schlappe für den FC Bayern

Nach Anthony Gordon sagt auch der nächste Wunschspieler dem FC Bayern ab.

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Der FC Bayern muss auf dem Transfermarkt den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nachdem die Münchner bereits im Werben um Anthony Gordon leer ausgegangen sind, wechselt nun wohl auch Givairo Read nicht an die Isar.

Laut Informationen des niederländischen Portals "1908NL" befindet sich Manchester City bei Feyenoord-Talent Givairo Read inzwischen klar in der Pole Position. Der 19-jährige Rechtsverteidiger gilt als eines der größten Defensivtalente Europas und steht noch bis 2029 in Rotterdam unter Vertrag.

© ANP via Getty Images

Feyenoord wäre zwar grundsätzlich gesprächsbereit, fordert jedoch eine Rekordablöse. Medien aus den Niederlanden und England berichten, dass die Schmerzgrenze deutlich über den rund 35 Millionen Euro liegen könnte, die Olympique Marseille im Vorjahr für Igor Paixão bezahlt hatte.

Givairo Readgilt als eines der größten Talente Hollands © UEFA via Getty Images

Eberl unter Zugzwang

Für Bayern wäre das ein weiteres Problem auf einer Baustelle, die dringend bearbeitet werden muss. In der vergangenen Saison mussten häufig Konrad Laimer und Josip Stanisic auf der rechten Abwehrseite aushelfen. Ein langfristiger Spezialist für diese Position fehlt weiterhin. Während Manchester City seine Bemühungen um Read intensiviert, scheinen die Münchner im Hintergrund zu geraten.

Die kommenden Wochen dürften daher richtungsweisend werden. Nach dem verpassten Gordon-Transfer wächst der Druck auf die Bayern-Verantwortlichen um Max Eberl, auf dem Transfermarkt zeitnah ein Ausrufezeichen zu setzen.