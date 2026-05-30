TV
Radio
E-Paper
Sport

Elfer verschossen

Gabriel, Arsenals tragischer Held

OR
von
Arsenals Gabriel verschoss den entscheidenden Elfer im Finale
Arsenals Gabriel verschoss den entscheidenden Elfer im Finale © APA/AFP/NICOLAS TUCAT
In einem umkämpften Champions-League-Finale hätte Arsenals Verteidiger-Talisman Gabriel zur strahlenden Figur werden können. Statt seiner starken Tacklings über 120 Minuten, bleibt nun aber der verschossene Elfmeter in Erinnerung.
OE24 auf Google bevorzugen

Davor warf sich der Brasilianer in jede Kugel und jeden Zweikampf, als wäre es der letzte in seiner Karriere. In einem Spiel, das seinen Helden und somit auch seinen Man of the Match vergeblich suchte, wäre Gabriel eine Wahl gewesen.

Doch was bleiben sollte, ist eine Erinnerung, die den 28-Jährigen bis an sein Lebensende nicht verlassen wird. John Terry lässt grüßen.

Gabriel muss sich mit Liga-Titel trösten

Wie auch der Chelsea-Kapitän im Königsklassen-Finale 2008 gegen Manchester United, feuerte auch Gabriel seinen Elfmeter weit über den Kasten.

Während der Elfer des Engländers, der aufgrund starken Regens ausrutschte, nicht der entscheidende war, traf es Arsenals Mann nun noch härter. Als fünfter Schütze der Gunners war der Königs-Thriller danach entschieden.

Das rechte Kreuzeck anvisiert, das Ziel aber weit verfehlt. Nun gilt es für Trainer Mikel Arteta, seinen Schützling wieder aufzubauen. Immerhin kostete er Arsenal den allerersten Champions-League-Titel, im erst zweiten Finale überhaupt.

Auch interessant

Papst: Kein Weinen Unschuldiger mehr

5:4 n.E. – PSG gewinnt irren Last-Minute-Krimi

Historisch: Paris zieht mit Real Madrid gleich

Wieder nichts: Arsenal muss auf Krönung weiter warten

Tennis-Sensation: Potapova haut Coco Gauff raus

Trösten kann sich Gabriel, sobald der Schmerz verflogen ist, aber immerhin mit dem ersten Premier-League-Titel der Londoner seit 2006. Und dort war er neben den Teamkollegen Raya und Declan Rice als einer der Spieler der Saison nominiert.

Bereits am Tag nach dem Finale geht es an die Titel-Parade in London. Dort werden die Fans ihren Helden trotz allem feiern, so viel ist klar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Adi Hütter vor Trainer-Deal in Deutscher Bundesliga

Fan-Krawall vor Champions-League-Finale

Gabriel, Arsenals tragischer Held

PSG startet in Bestbesetzung, Arsenal muss rotieren

Zum ersten Mal: Austria-Frauen holen Meistertitel

Wieder nichts: Arsenal muss auf Krönung weiter warten

Jubel und Playback-Vorwürfe: The Killers heizen vor Finale ein

Kai Havertz: Tor-Garantie im Finale

Historisch: Paris zieht mit Real Madrid gleich

5:4 n.E. – PSG gewinnt irren Last-Minute-Krimi