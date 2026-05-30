Kai Havertz: Tor-Garantie im Finale

Kai Havertz bestätigt auch im Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris Saint-Germain, wie wichtig er ist.

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Kai Havertz hat es schon wieder getan. Wie bereits im Champions-League-Finale 2021 zwischen Manchester City und dem FC Chelsea trifft er auch am Samstag beim Giganten-Duell zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal.

Erneut netzt der 26-jährige Deutsche zur 1:0-Führung für einen Londoner Klub. Als einziger Spieler in der Startelf der "Gunners" mit Finale-Erfahrung in der Königsklasse unterstreicht der Angreifer seine hohe Qualität.

Havertz: Mann für die wichtigen Tore

Vor fünf Jahren reichte sein Tor zum knappen 1:0-Sieg. In Budapest ließ der Offensiv-Allrounder die mitgereisten Gunners-Fans schon nach sechs Minuten jubeln und sorgte so für Sicherheit und Ruhe im Spiel seines Teams.

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2021 reichte das Goldtor in Porto zum Triumph von Chelsea, doch es war nicht das einzige entscheidende Tor, das der deutsche Publikums-Liebling erzielen konnte. Erst vor wenigen Tagen war er es, der Arsenal mit einem späten Tor am vorletzten Spieltag der Premier League zum ersten Meistertitel seit 21 Jahren schoss.

Arsenal hofft auf ersten Titel

Nun könnte 20 Jahre nach dem bisher einzigen Finaleinzug der Vereinsgeschichte der Weg zum ersten Titel geebnet werden.

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Und auch DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Gunners-Knipser genau beobachten und sich im Falle eines Finaleinzugs bei der WM an die eiskalte Tor-Garantie erinnern.