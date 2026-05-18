Mitten im Spiel: Plötzlich ist Arsenal-Star nackt

Nackte Tatsachen bei Arsenal! Mitten im Spiel ist Verteidiger Piero Hincapie plötzlich ohne Hose: Das steckt dahinter!

Der FC Arsenal steht kurz vor dem Titel in der englischen Premier League! Die Gunners erfüllten ihre Pflichtaufgabe gegen Absteiger Burnley, nur noch ein Sieg fehlt.

Matchball, Arsenal! Die Gunners haben sich im letzten Heimspiel der Saison gegen Burnley mit 1:0 durchgesetzt. Es fehlt nur noch ein Sieg – oder ein Ausrutscher von Manchester City – zur ersten Meisterschaft seit 2004.

Havertz erlöst Arsenal

Kai Havertz (37.) ließ die Nord-Londoner über den knappen Heim-Erfolg jubeln. Am Dienstag blickt dann ganz England nach Bournemouth. Mit einem Sieg könnte Manchester City den Titelkampf noch bis zum letzten Spieltag offenhalten.

Sollte es zum Finale kommen, haben beide Meisterkandidaten eine knifflige Aufgabe: Arsenal muss zu Oliver Glasner und Crystal Palace, City empfängt Europa-League-Finalist Aston Villa.

Für eine witzige Szene sorgte Arsenal-Verteidiger Piero Hincapie: Nach einem Zweikampf wurde ihm plötzlich seine Hose heruntergezogen - nackte Tatsachen im Emirates Stadium waren die Folge.

Auf den Sozialen Medien verbreitete sich der Clip tausendfach - sollte Arsenal wirklich Meister werden, schafft es dieses Video sicherlich in die Saison-Highlights.