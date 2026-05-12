Netflix-Konto gesperrt? Vorsicht vor Betrugs-Masche

Netflix-Nutzer geraten aktuell verstärkt ins Visier von Betrügern. Per Mail oder SMS wird behauptet, das Konto sei plötzlich gesperrt oder eine Zahlung fehlgeschlagen. Wer in Panik auf den enthaltenen Link klickt, könnte jedoch in eine Falle tappen.

Die Nachrichten wirken oft täuschend echt: Netflix-Logo, professioneller Text und dringende Warnungen sollen Druck erzeugen. Laut Verbraucherschützern handelt es sich um eine neue Phishing-Welle.

Häufig heißt es, Zahlungsdaten müssten sofort aktualisiert werden, andernfalls drohe die Sperre des Accounts innerhalb weniger Stunden. Ziel der Betrüger sind Login-Daten und Kreditkarteninformationen.

Betrüger setzen auf Zeitdruck

Besonders perfide: Viele Nachrichten wirken mittlerweile nahezu fehlerfrei und teilweise personalisiert. Sicherheitsexperten warnen, dass Kriminelle zunehmend KI-generierte Texte nutzen. Nach einem Klick landen Betroffene auf gefälschten Webseiten, die der echten Netflix-Seite oft zum Verwechseln ähnlich sehen. Dort eingegebene Daten landen direkt bei den Tätern.

Das sollten Nutzer jetzt tun

Wer eine verdächtige Nachricht erhält, sollte keinesfalls auf Links klicken oder Anhänge öffnen. Stattdessen empfiehlt Netflix, das Konto ausschließlich direkt über die App oder die offizielle Website zu prüfen. Der Streamingdienst betont außerdem, niemals sensible Daten wie Passwörter oder Zahlungsinformationen per Mail oder SMS anzufordern. Verdächtige Nachrichten können an phishing@netflix.com weitergeleitet werden.

Wer bereits auf einen Link geklickt und Daten eingegeben hat, sollte sein Passwort sofort ändern und, falls Zahlungsdaten betroffen sind, umgehend die Bank kontaktieren.