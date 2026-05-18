Superstars Pogacar & Evenepoel verzichten auf Tour-de-France-Start

Während sich Felix Gall und Jonas Vingegaard derzeit beim Giro d'Italia um den Gesamtsieg duellieren, sorgt eine Meldung aus Frankreich für Schlagzeilen.

Die Tour de France ist die wichtigste Rad-Rundfahrt im Kalender. Das legendäre Gelbe Trikot nach der 21. Etappe in Paris überstreifen zu können, ist das Größte, was ein Rad-Profi in seiner Karriere erreichen kann.

Für die Klassement-Fahrer bei den Grand Tours folgen der Giro d"Italia und die Vuelta Espana als große Karriere-Ziele. Doch wer bei der großen Schleife in Frankreich fehlt, galt lange Zeit als nicht gut genug. Nun könnte sich das allerdings ändern.

Denn mit Dominator Tadej Pogacar und Red-Bull-Aushängeschild Remco Evenepoel überlegen gleich zwei Sieg-Favoriten auf den Start bei der Tour zu verzichten.

Auftakt 2028 in Reims

Die Nachricht geisterte durch das Fahrerfeld, kurz bevor die Verantwortlichen am Montag bekannt gegeben hatten, dass das "härteste Radrennen der Welt" 2028 seinen Auftakt wieder in Frankreich feiern wird. Nach Barcelona 2026 und Edinburgh 2027 findet der Grand Depart im folgenden Jahr in Reims statt.

2029 soll der Startschuss dann ausgerechnet in Slowenien fallen, wo Lokalmatador Tadej Pogacar auf Gelb-Jagd gehen wird. 2028 überlegen die Superstars allerdings, ob sie die Tour nicht auslassen wollen. Hintergrund ist, dass nur drei Tage nach der Schlussetappe in Paris das Olympische Einzelzeitfahren in Los Angeles angesetzt ist und vier Tage später das Straßenrennen.

Stars überlegen Rückzug

Nach den Strapazen der Tour de France und der Zeitverschiebung ist ein erfolgreiches Antreten im Kampf um Gold dann fast schon undenkbar. Deshalb könnten Titelverteidiger Evenepoel und Pogacar, dem nur der Gesamtsieg bei der Vuelta, ein Sieg bei Paris Roubaix und Olympia-Gold in seiner unglaublichen Erfolgssammlung fehlt, sich gegen ein Antreten in Frankreich entscheiden.

Zeitgleich würden in dem dadurch der Giro und die Vuelta enorm an Stellenwert gewinnen, da die absoluten Superstars dann wohl dort nach dem Gesamtsieg greifen werden. Gut möglich, dass Pogacar sogar bis 2028 wartet, um das Rote Trikot der Spanien-Rundfahrt in seiner Vitrine anbringen zu können.