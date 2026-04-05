Außerirdischer Pogacar nach Flandern-Triumph vor historischem Coup

Rad-Dominator Taej Pogacar hat auch die Flandern-Rundfahrt in eindrucksvoller Manier gewonnen und könnte nun Geshcichte schreiben.

Der Slowene Tadej Pogacar ist seiner Favoritenrolle bei der Flandern-Rundfahrt gerecht geworden. Der amtierende Weltmeister setzt sich gegen die Mitfavoriten Mathieu van der Poel (+0,34), Flandern-Debütant Remco Evenepoel (+1,11) und Wout van Aert (+2,04) in eindrucksvoller Manier durch. Bester Österreicher wurde Marco Haller auf Platz 43 mit 6 Minuten und 58 Sekunden Rückstand.

UAE Emirates, das Team des 27-Jährigen, musste von Beginn an das Tempo angeben und konnte 80 Kilometer vor dem Ziel die zwischenzeitlich 13-köpfige Ausreißergruppe einholen. Als für kurze Zeit starker Regen für Chaos sorgte, konnten sich die Top-Favoriten vom Rest des Feldes abhängen.

Über die legendären Kopfsteinpflaster-Hügel Oude Kwaremont, Koppenberg oder Paterberg war es vorerst das Super-Trio aus Pogacar, van der Poel und Evenepoel, das sich entscheidend vom Rest des Feldes absetzen konnte. Doch der belgische Red-Bull-Star, dessen Start die große Überraschung war, musste die beiden Klassiker-Dominatoren früh ziehen lassen.

Pogacar mit entscheidender Attacke

18 Kilometer vor Schluss kam dann Pogacars entscheidende Attacke, der auch van der Poel nicht folgen konnte. Mit dem Triumph stößt Pogacar in die elitäre Runde vor, welche die Flandern-Rundfahrt dreimal gewinnen konnte. Er ist der siebente Fahrer, der so oft beim belgischen Klassiker gewinnen konnte.

Es war auch der dritte Sieg im dritten Saisonrennen für Pogacar, der nun gleich dreifach Geschichte schreiben könnte. Denn noch kein Fahrer zuvor hat im selben Jahr in Flandern und Paris-Roubaix gewonnen, das nächste Woche stattfindet.

Weiters gibt es auch noch keinen Fahrer, der alle fünf Radsport-Monumente in einem Jahr gewonnen hat. Sollte "Pogi" sich im Velodrome von Roubaix in sieben Tagen seinen großen Traum erfüllen, könnte das tatsächlich Realität werden. Denn bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt zum Saisonabschluss ist der "Außerirdische" Pogacar ohnehin unangefochten der Top-Favorit. Hinzu kommen noch die großen Saison-Highlights Tour de France, die Weltmeisterschaft in Kanada und die Heim-EM in Slowenien.