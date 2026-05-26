Bayern-Star trifft Zukunftsentscheidung

João Palhinha (30) hat offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern München getroffen. Diese dürfte an der Säbener Straße viele begeistern.

João Palhinha würde gerne dauerhaft zu Tottenham Hotspur wechseln. Der Portugiese betonte gegenüber der britischen Plattform "football.london", dass er sehr gerne auch in der kommenden Saison bei den Spurs spielen möchte.

Er erklärte: "Seit dem ersten Tag, an dem ich hier angekommen bin, fühle ich mich wie zu Hause. […] Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben?" Der Retter der Nordlondoner fügte noch hinzu: "Was ich euch sagen kann, ist, dass ich wirklich gerne hier bleiben würde." Am letzten Spieltag erzielte Palhinha das entscheidende Tor gegen Everton und sicherte damit Tottenham den Klassenerhalt in der Premier League.

Keine Zukunft beim FC Bayern

Die Spurs besitzen sogar eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Aktuell ist es fraglich, ob der Klub diese Klausel aktivieren wird. Trotzdem ist die Aussage für den FC Bayern ein gutes Zeichen. Beim Double-Sieger hat Palhinha keine sportliche Zukunft mehr.

Im Sommer 2025 wurde der 30-Jährige an Tottenham verliehen. In München war die Konkurrenz im Mittelfeld zu groß. Nach einer großteils chaotischen Saison wurde er am Ende der Saison unter Trainer Roberto De Zerbi zu einem der Schlüsselspieler. Während der Saison erzielte Palhinha sieben Tore und legte drei vor.