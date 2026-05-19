Tierhasser entsorgte Kätzchen in Müllsack

Wie herzlos kann man nur sein? Eine Katze samt ihrer erst wenige Tage alten Jungtiere wurde wie Müll entsorgt und zum Sterben zurückgelassen.

Kärnten. Der bislang unbekannte Tierhasser setzte in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai im Bereich der Gemeindestraße „Schulweg“ in St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) eine Katze samt ihren drei erst etwa eine Woche alten Jungtieren aus. "Die Tiere wurden in einen Plastiksack gesteckt, dieser wurde zugeknotet und anschließend neben der Straße abgelegt", so die Polizei in einer Aussendung.

Duo befreite Tiere

Zwei aufmerksame Spaziergängerinnen wurden am darauffolgenden Morgen gegen 10 Uhr durch lautes Jaulen auf den Sack aufmerksam. Als sie diesen öffneten, lief die Mutterkatze davon. "Die drei Kitten konnten gerettet und in ein Tierheim gebracht werden, wo sie nun versorgt werden", so die Kärntner Polizei. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

© Entsetzt teilten Tausende Bilder aus dem WhatsAPP-Video, um die Verdächtigen zu identifizieren (Facebook, bearbeitet)

Erst vergangene Woche stellten sich in Westendorf im Bezirk Kitzbühel vier Burschen, die eine Katze mit einem Bolzenapparat und einer Schaufel quälten und töteten, der Polizei. Sie hatten die Tat gefilmt und luden das Video auch noch in den sozialen Medien hoch.