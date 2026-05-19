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Ägypten
© Getty (Symbolbild)

Attentat

Ägypten: Neun Tote nach Schüssen bei Busbahnhof

19.05.26, 09:30
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Ein bewaffneter Mann hat in Ägypten auf Passanten geschossen und acht getötet, ehe er selbst erschossen wurde. 

Bei dem Vorfall in Abnub in der Provinz Assiut, etwa 300 Kilometer südlich von Kairo, wurden fünf weitere Menschen verletzt. Den Behörden zufolge eröffnete der Täter am Montagabend bei einem Busbahnhof wahllos das Feuer auf Passanten. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei sei der Mann getötet worden, wie das Innenministerium am Dienstag berichtete.

Sicherheitskräfte hatten ihn zuvor auf einem landwirtschaftlichen Gelände aufgespürt. Nach ersten Ermittlungen litt der Täter dem Ministerium zufolge seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus in Kairo behandelt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.

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