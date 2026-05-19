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Simi Valley
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Fuer-Alarm

Brand-Inferno bei Los Angeles: Menschen werden evakuiert

19.05.26, 06:00
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 In einem Vorort von Los Angeles ist am Montag ein Feuer ausgebrochen, das sich nach Angaben der Feuerwehr "gefährlich schnell ausbreitet".  

Wie die Behörden mitteilten, wurde das Feuer am Vormittag aus Simi Valley gemeldet, das rund 60 Kilometer nordwestlich der kalifornischen Millionenmetropole liegt. Das Feuer bedrohe Gebäude und Infrastruktur.

Simi Valley
© Getty

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200 Feuerwehrleute, drei Löschflugzeuge sowie sechs Helikopter seien zur Brandbekämpfung im Einsatz, teilten die Behörden weiter mit. In Simi Valley leben mehr als 100.000 Menschen, für vier Gebiete der Stadt ordnete die Feuerwehr eine Evakuierung der Bewohner an.

Simi Valley
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Anfang 2025 war Los Angeles von verheerenden Waldbränden heimgesucht worden, bei denen Dutzende Menschen ums Leben kamen und zehntausende Gebäude zerstört wurden.

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