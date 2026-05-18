Schüsse bei Moschee: Mindestens ein Toter

Nahe einer Moschee in der US-Westküstenmetropole San Diego sind am Montag Schüsse gefallen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass mehrere Personen von den Schüssen getroffen worden sind.

Der Polizeibeamte Anthony Carrasco bestätigte den Vorfall. Es soll mindestens ein Todesopfer und mehrere Verletzte geben. Auf Luftaufnahmen war nach der Tat ein Großaufgebot der Polizei am Islamischen Zentrum von San Diego zu sehen. Über den oder die Schützen lagen zunächst allerdings noch überhaupt keine Informationen vor.

Lage im Wohngebiet

Die betroffene Moschee befindet sich in einem Wohngebiet knapp 15 Kilometer nördlich der Innenstadt von San Diego. Laut den Angaben auf ihrer eigenen Webseite handelt es sich bei der Einrichtung um die größte Moschee im gleichnamigen Bezirk.

Tägliche Gebete vor Ort

Auf der Website heißt es zudem, dass das Ziel des Zentrums sei, nicht nur der muslimischen Bevölkerung zu dienen. Man wolle auch mit der breiteren Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Benachteiligten zu helfen, aufzuklären, und unser Land zu verbessern. In der Moschee finden täglich fünf Gebete statt.