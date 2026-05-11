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Bub allein im Auto
© Getty Images (Symbolfoto)

Ukrainer in OÖ

Vater im Puff - Sohn (11) musste im Auto warten

11.05.26, 10:09
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In Leonding im Bezirk Linz-Land entdeckte die Polizei am Samstagabend einen 11-Jährigen allein in einem Auto auf einem Parkplatz - während sein Vater schwer betrunken im Puff war. Unklar ist, ob der Sohn mit dem Auto auch spazieren gefahren war.

OÖ. Gegen Mitternacht wurde die Polizei zu dem Bordell in Leonding gerufen. Augenzeugen entdeckten den jungen Burschen ganz allein  in einem geparkten Auto unmittelbar vor dem Etablissement. Um sich die Zeit zu vertreiben, zockte er wohl mit dem Handy - nicht ganz auszuschließen ist, dass er vielleicht eine Runde ganz in echt mit Papas Pkw herumgekurvt war.

Während die Beamten noch am Erheben waren, tauchte plötzlich der Vater – ein 40-jähriger Ukrainer – mit einem 23-jährigen Begleiter auf. Der Mann gab an,dass Sohn habe nur im Auto gewartet habe, während er mit seinem Bekannten im Lokal gewesen sei. Weil der Mann stark betrunken wirkte, wurde an Ort und Stelle ein Alkomattest durchgeführt, der einen satten Messwert von mehr als zwei Promille ergab.

Sofort wurde die auch die Mutter des 11-Jährigen kontaktiert. Die Über-Chuzpe: Die Frau wusste über den nächtlichen Ausflug ihres Sohnes mit dem Vater Bescheid. Das Kind wurde unversehrt nach Hause gebracht. Da wird in der Familie einiges zu regeln sein. Dem 40-jährigen Ukrainer wurde die (Weiter-)Fahrt untersagt. Der Sohn durffe das Steuer natürlich auch nicht übernehmen. Unklar ist, wer die beiden nach Hause gebracht hat - vielleicht war ja der 23-jährige Begleiter des Puff-Besuchers noch nüchtern...

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