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Wieselburg feiert großes Jubiläum
© NLK Pfeiffer

50 Jahre

Wieselburg feiert großes Jubiläum

11.05.26, 10:48
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Festakt im Rathaus, Musical in der Erlauftal-Halle, Landeshauptfrau als Ehrengast – Wieselburg hat sich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht! 

Genau am 8. Mai 1976 wurde Wieselburg zur Stadt erhoben – und das 50-Jahr-Jubiläum wurde nun gebührend gefeiert! Festliche Gemeinderatssitzung, Festakt im Rathaus und dann noch das Musical "The Journey" der Musikschule in der prall gefüllten Erlauftal-Halle. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) höchstpersönlich gratulierte und schwärmte: "Wieselburg ist eine lebens- und liebenswerte Stadt – eine Stadt, die wächst und besonders für junge Menschen attraktiv ist!"

LH-Lob für "Messe-Stadt, Brau-Stadt und Bildungs-Hochburg" 

Wieselburg feiert großes Jubiläum
© NLK Pfeiffer

Mikl-Leitner lobte Wieselburg als Messe-Stadt, Brau-Stadt und Bildungs-Hochburg in einem: Von der "Ab Hof"-Messe über das Wieselburger Bier bis zur Fachhochschule und dem Francisco Josephinum – die Stadt habe in 50 Jahren eine beeindruckende Erfolgsstory geschrieben. Auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sowie die Altbürgermeister Günther Leichtfried und Karl Gerstl waren unter den Ehrengästen.

Zuversicht für Zukunft

Wieselburg feiert großes Jubiläum
© NLK Pfeiffer

Bürgermeister Josef Leitner blickte stolz zurück – und nach vorne: „Der Blick auf das Erreichte gibt Zuversicht für die Zukunft." Und die Landeshauptfrau gab der Jubiläumsstadt noch eine klare Botschaft mit auf den Weg: "Zusammenhalt ist der Treibstoff am Weg nach vorne!"

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