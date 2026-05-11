NÖ Spitäler fürchten Engpass bei Einweghandschuhen

Die Straße von Hormus ist gesperrt – und das trifft Niederösterreichs Kliniken mitten ins Mark. Die LGA schlägt jetzt Alarm!

Der Iran-Krieg macht auch vor Niederösterreichs Krankenhäusern nicht halt! Die Landesgesundheitsagentur (LGA) bereitet sich seit vier Wochen auf mögliche Lieferausfälle bei Medizinprodukten vor. Das Problem: Rohstoffe wie Naphtha – ein Kunststoff-Vorprodukt, das etwa für Einweghandschuhe gebraucht wird – werden zu 80 bis 90 Prozent durch die gesperrte Straße von Hormus transportiert. LGA-Vorstand Bernhard Kadlec warnt: "Wir müssen die Preisentwicklung und die Verfügbarkeit ganz genau monitoren, damit wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend Material haben!"

Im Ernstfall greift die LGA zu einer drastischen Maßnahme

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Einweg-Produkte sollen aufbereitet und wiederverwendet werden – genau wie während der Corona-Pandemie, als Masken gemeinsam mit dem Bundesheer desinfiziert und erneut eingesetzt wurden. Alle niederösterreichischen Klinikstandorte sowie Pflege- und Betreuungszentren sind unter dem Dach der LGA vereint – hier wird jetzt auf Hochtouren an Notfallplänen gearbeitet!