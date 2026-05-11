Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
NÖ Spitäler fürchten Engpass bei Einweghandschuhen
© ORF

Iran-Krieg

NÖ Spitäler fürchten Engpass bei Einweghandschuhen

11.05.26, 10:37
Teilen

Die Straße von Hormus ist gesperrt – und das trifft Niederösterreichs Kliniken mitten ins Mark. Die LGA schlägt jetzt Alarm! 

Der Iran-Krieg macht auch vor Niederösterreichs Krankenhäusern nicht halt! Die Landesgesundheitsagentur (LGA) bereitet sich seit vier Wochen auf mögliche Lieferausfälle bei Medizinprodukten vor. Das Problem: Rohstoffe wie Naphtha – ein Kunststoff-Vorprodukt, das etwa für Einweghandschuhe gebraucht wird – werden zu 80 bis 90 Prozent durch die gesperrte Straße von Hormus transportiert. LGA-Vorstand Bernhard Kadlec warnt: "Wir müssen die Preisentwicklung und die Verfügbarkeit ganz genau monitoren, damit wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend Material haben!"

Im Ernstfall greift die LGA zu einer drastischen Maßnahme

NÖ Spitäler fürchten Engpass bei Einweghandschuhen
© ORF

Einweg-Produkte sollen aufbereitet und wiederverwendet werden – genau wie während der Corona-Pandemie, als Masken gemeinsam mit dem Bundesheer desinfiziert und erneut eingesetzt wurden. Alle niederösterreichischen Klinikstandorte sowie Pflege- und Betreuungszentren sind unter dem Dach der LGA vereint – hier wird jetzt auf Hochtouren an Notfallplänen gearbeitet!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen