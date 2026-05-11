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BITT-Tage in Neuhofen: Flehen um Regen
© Linda Spindelberger

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BITT-Tage in Neuhofen: Flehen um Regen

11.05.26, 10:17
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Im Neuhofen an der Ybbs werden die Bitt-Tage, wie in vielen anderen Pfarren des Landes auch, noch hochgehalten.  

Drei Tage vor Christi Himmelfahrt am Donnerstag wird Gott in besonderer Weise für seine wunderbare Schöpfung gedankt. Und bei Bitt- und Flurprozessionen wird um eine gute Ernte gebetet. Angesichts der Trockenheit ist dieses Anliegen heuer sehr dringlich. Neuhofens Diakon Johann Braunshofer und seine Gattin Aleksandra erinnern, "dass alles menschliche Schaffen nur durch Gott gelingen kann“. Und weiter: "Die Erde, der Boden, die Pflanzen, der Himmel, die Sonne, der Regen – und wir Menschen entstammen alle von Gott. Guter Gott, wir bitten Dich um Segen und danken Dir für Deine Gaben!“

BITT-Tage in Neuhofen: Flehen um Regen
© Linda Spindelberger

Wo Tradition noch hochgehalten wird

Gerade Landwirten sind die Bitt-Tage ein besonders großes Anliegen, sie halten sie hoch in Ehren. Es gibt einen neuen Zugang: Viele beteiligen sich auch an den Bitt-Tagen, denen die Schöpfung, Natur und Umwelt wichtig ist - gerade in Zeiten wie diesen ...

BITT-Tage in Neuhofen: Flehen um Regen
© Linda Spindelberger

In besonderer Weise wirbt die Neuhofnerin Celine Schlager - nämlich hoch zu Ross - im blühenden Rapsfeld um Teilnahme an den Bitt-Tagen in der Ostarrichi-Gemeinde: heute. morgen und am Mittwoch.

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