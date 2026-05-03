Bis zu 29 Grad - aber dann kommt der Wetter-Sturz

Nach einem überwiegend sonnigen Wochenbeginn wird das Wetter in Österreich im Laufe der kommenden Tage zunehmend wechselhaft

Neben freundlichen Phasen nehmen Regenschauer und Gewitter bis zur Wochenmitte deutlich zu, ehe sich gegen Ende der Woche vor allem im Osten wieder stabileres Wetter durchsetzt, hieß es am Sonntag seitens der Experten von Geosphere Austria.

Am Montag bleibt es abseits des Westens meist sonnig und warm. Während im Westen bereits Wolkenfelder und einzelne Regenschauer durchziehen, dominiert im übrigen Land oft freundliches Wetter. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und 14 Grad, am Nachmittag werden 21 bis 29 Grad erreicht.

Aus Südwesten gelangen am Dienstag wärmere, teils feuchte Luftmassen nach Österreich. Entlang und südlich des Alpenhauptkammes überwiegen Wolken und regional fällt Regen. Sonst zeigt sich ein Wechsel aus Sonne und Wolken, meist bleibt es trocken. Die Frühtemperaturen umspannen vier bis 14 Grad, die Höchstwerte 17 bis 29 Grad.

Zur Wochenmitte, am Mittwoch, nimmt der Störungseinfluss weiter zu. Vor allem im Westen und Südwesten ist es trüb und regnerisch, im übrigen Land wechseln Sonne und Wolken. Verbreitet gehen Regenschauer nieder, regional sind auch Gewitter möglich, am ehesten trocken bleibt es im Nordosten. Frühtemperaturen: 5 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 16 bis 26 Grad.

Viele Wolken

Der Donnerstag bringt vielerorts dichte Wolken und wiederholte Regenschauer, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne, vor allem im Süden. Im Nordosten und Osten sind zudem einzelne Gewitter möglich. Am Nachmittag lassen die Niederschläge von Westen her nach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und 13 Grad, die Höchsttemperaturen zwischen 15 bis 23 Grad.

Der Freitag startet verbreitet sonnig. Im weiteren Verlauf bilden sich jedoch vor allem entlang des Alpenhauptkammes und im Süden Quellwolken mit teils kräftigen Schauern. Im Norden und Osten bleibt es meist freundlich und trocken. Die Frühtemperaturen erreichen drei bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 23 Grad.