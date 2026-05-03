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Kunden drehten durch und verprügelten Filialleiter
© Google Maps

Im Supermarkt

Kunden drehten durch und verprügelten Filialleiter

03.05.26, 14:41
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Zwei Syrer drehten in einem Supermarkt völlig durch und gingen auf den Filialleiter los.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Samstag gegen 13.10 Uhr in einem Supermarkt auf der Rechten Wienzeile im 4. Gemeindebezirk.

Eingangstür zerstört

Der Filialleiter (34) forderte zwei Kunden (22, 26) aufgrund ihres auffälligen und störenden Verhaltens wiederholt auf, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin drehten die beiden Syrer völlig durch: Sie packten den 34-Jährigen am Handgelenk und bedrohten ihn mehrfach mit dem Umbringen.

Als ein anderer Mitarbeiter die Polizei alarmierte, trat der 26-Jährige gegen die Eingangstür des Geschäfts, wodurch das Glas der Schiebetür zerbrach, und warf die von ihm noch nicht bezahlten Lebensmittel auf den Boden. Im selben Moment umklammerte der Jüngere den Filialleiter von hinten und schlug ihm zweimal mit der Faust gegen die Rippen.

Drogen sichergestellt

Anschließend ergriff das Duo die Flucht in Richtung Kettenbrückengasse. Die Uniformierten konnten die Flüchtlinge wenig später anhalten und festnehmen. Im Zuge der Personendurchsuchung wurde beim Älteren eine geringe Menge Suchtgift - vermutlich Cannabiskraut - vorgefunden und sichergestellt.

Mehrfach angezeigt

Beide wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Der Jüngere wurde zudem wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt, der 26-Jährige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes.

"Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft für beide Beschuldigten in Aussicht gestellt. Sie wurden in eine Justizanstalt überstellt", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

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