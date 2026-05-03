Brutalo-Räuber schlug zwei Mal im selben Wettlokal zu

Der 40 Jahre alte Räuber überfiel gleich zwei Mal ein und dasselbe Wettlokal und schlug jeweils am Monatsersten zu.

Wien. Die Wiener Polizei konnte jenem Türken, der am 1. Mai nach einem brutalen Überfall in einem Wettlokal im 16. Gemeindebezirk gefasst wurde, einen weiteren Raub im selben Lokal nachweisen.

Wie berichtet, betrat der maskierte 40-Jährige am Staatsfeiertag kurz vor Mitternacht das Geschäftslokal und bedrohte einen Angestellten an der Kassa mit einem Messer. Unter Druck musste das Opfer den Tresor öffnen, aus dem der Täter das gesamte Bargeld nahm. Anschließend fesselte der Räuber den 29-Jährigen mit Paketband an Händen und Füßen. Dem Angestellten gelang es aber unbemerkt, einen stillen Alarm auszulösen.

Geld und Messer sichergestellt

Als der Verdächtige mit der Beute flüchten wollte, war die Polizei bereits unterwegs. Die Cops konnten den Türken nach kurzer Verfolgung stoppen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur das gestohlene Geld, sondern auch mutmaßliche Tatwerkzeuge: ein Küchenmesser mit rund 20 Zentimeter Klingenlänge, Paketband und einen Hammer.

Reinigungskraft verprügelt

Nun gelang es Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, dem 40-Jährigen einen weiteren schweren Raub im selben Wettlokal zuzuordnen. "Der Täter war bei beiden Taten mit demselben Modus Operandi vorgegangen", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der Verdächtige war bereits am 1. März in den frühen Morgenstunden in das Wettlokal gestürmt und hatte eine Reinigungskraft mit einem Messer bedroht. Anschließend hatte er der Frau ins Gesicht geschlagen und auch sie mit Klebeband an Füßen und Händen gefesselt. Danach hatte er sämtliches Bargeld aus der Kassa entnommen und war in unbekannte Richtung geflüchtet.

Verdächtiger geständig

"Der 40-Jährige zeigte sich zu beiden Tatvorwürfen vollumfänglich geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt", so die Wiener Polizei.