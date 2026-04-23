Knalleffekt: FC Bayern holt zwei Legenden zurück

Gleich zwei Fan-Lieblinge sollen zum FC Bayern zurückkehren.
Bayern-Fans dürfen sich freuen: Mit Dante und Franck Ribéry sollen gleich zwei Fan-Lieblinge im Sommer zurückkehren. Das Duo soll die zweite Mannschaft des deutschen Meisters übernehmen.
Trainer-Duo
Wie die Sportbild berichtet, soll Dante – der Brasilianer spielte von 2012 bis 2015 für die Bayern - neuer Cheftrainer der U23 werden. Als möglicher Co-Trainer wird Ribéry gehandelt. Der Franzose zeigte sich schon längere Zeit offen für eine Rückkehr nach München: "Vielleicht kann ich dann eine ältere Jugendmannschaft übernehmen oder bei einem guten Klub Co-Trainer unter einem guten Coach werden", so der 43-Jährige in einem früheren Interview.
Dante wurde drei Mal mit den Bayern Meister
Dante spielt aktuell noch für Nizza, wird seine Karriere aber im Sommer beenden. Der Brasilianer besitzt aber schon die UEFA-Pro-Lizenz und kann sofort als Trainer starten. Auch Ribéry hat die UEFA-A-Lizenz schon in der Tasche.
12 Jahre lang zauberte Ribery für die Bayern
Bayerns U23-Mannschaft spielt als Bayern II derzeit in der Regionalliga (4. Leistungsstufe). Dante und Ribéry sollen aber auch für das Youth-League-Team verantwortlich sein.