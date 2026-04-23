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Dante Ribery
© Getty

Emotionale Heimkehr

Knalleffekt: FC Bayern holt zwei Legenden zurück

Von
23.04.26, 06:46
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Gleich zwei Fan-Lieblinge sollen zum FC Bayern zurückkehren. 

Bayern-Fans dürfen sich freuen: Mit Dante und Franck Ribéry sollen gleich zwei Fan-Lieblinge im Sommer zurückkehren. Das Duo soll die zweite Mannschaft des deutschen Meisters übernehmen.

Trainer-Duo

Wie die Sportbild berichtet, soll Dante – der Brasilianer spielte von 2012 bis 2015 für die Bayern - neuer Cheftrainer der U23 werden. Als möglicher Co-Trainer wird Ribéry gehandelt. Der Franzose zeigte sich schon längere Zeit offen für eine Rückkehr nach München: "Vielleicht kann ich dann eine ältere Jugendmannschaft übernehmen oder bei einem guten Klub Co-Trainer unter einem guten Coach werden", so der 43-Jährige in einem früheren Interview.

Dante

Dante wurde drei Mal mit den Bayern Meister

© Getty

Dante spielt aktuell noch für Nizza, wird seine Karriere aber im Sommer beenden. Der Brasilianer besitzt aber schon die UEFA-Pro-Lizenz und kann sofort als Trainer starten. Auch Ribéry hat die UEFA-A-Lizenz schon in der Tasche.

Ribery

12 Jahre lang zauberte Ribery für die Bayern

© Getty

Bayerns U23-Mannschaft spielt als Bayern II derzeit in der Regionalliga (4. Leistungsstufe). Dante und Ribéry sollen aber auch für das Youth-League-Team verantwortlich sein.

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