Knalleffekt: FC Bayern holt zwei Legenden zurück

Gleich zwei Fan-Lieblinge sollen zum FC Bayern zurückkehren.

Bayern-Fans dürfen sich freuen: Mit Dante und Franck Ribéry sollen gleich zwei Fan-Lieblinge im Sommer zurückkehren. Das Duo soll die zweite Mannschaft des deutschen Meisters übernehmen.

Trainer-Duo

Wie die Sportbild berichtet, soll Dante – der Brasilianer spielte von 2012 bis 2015 für die Bayern - neuer Cheftrainer der U23 werden. Als möglicher Co-Trainer wird Ribéry gehandelt. Der Franzose zeigte sich schon längere Zeit offen für eine Rückkehr nach München: "Vielleicht kann ich dann eine ältere Jugendmannschaft übernehmen oder bei einem guten Klub Co-Trainer unter einem guten Coach werden", so der 43-Jährige in einem früheren Interview.

Dante wurde drei Mal mit den Bayern Meister © Getty

Dante spielt aktuell noch für Nizza, wird seine Karriere aber im Sommer beenden. Der Brasilianer besitzt aber schon die UEFA-Pro-Lizenz und kann sofort als Trainer starten. Auch Ribéry hat die UEFA-A-Lizenz schon in der Tasche.

12 Jahre lang zauberte Ribery für die Bayern © Getty

Bayerns U23-Mannschaft spielt als Bayern II derzeit in der Regionalliga (4. Leistungsstufe). Dante und Ribéry sollen aber auch für das Youth-League-Team verantwortlich sein.