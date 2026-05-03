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Polizeihubschrauber
© APA/EXPA/JFK (Symbolbild)

Bei Wanderung

26-jährige Polin in Kaprun tödlich verunglückt

03.05.26, 14:14
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Die Wanderin war allein in Richtung Mooserboden unterwegs. Als sie später nicht zum vereinbarten Treffpunkt kam, setzten die Eltern einen Notruf ab.

Kaprun. Eine 26-jährige Polin ist am Wochenende in Kaprun im Pinzgau tödlich verunglückt. Die Frau war am Samstag mit ihren Eltern in Richtung Stausee Mooserboden unterwegs, als die Eltern umkehrten und die Tochter allein weiterging. Da sie später nicht zum vereinbarten Treffpunkt kam, setzten die Eltern am Abend einen Notruf ab, berichtete die Polizei am Sonntag.

In der Nacht brachte die Suche von Bergrettung und Alpinpolizei und trotz des Einsatzes des Polizeihubschraubers keinen Erfolg. Sonntagvormittag wurde die Frau im Bereich des Wasserfallboden-Stausee in einer Seehöhe von 1.689 Metern tot aufgefunden. Die Polin dürfte vom Weg abgekommen und mehrere hundert Meter über steiles, felsiges Gelände abgestürzt sein. Die Eltern der 26-Jährigen wurden psychologisch betreut.

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