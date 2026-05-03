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Gescheiterter Maibaum-Diebstahl führte zu Feuerwehreinsatz
© Bfkdo Amstetten / FF Stephanshart

Stefanshart

Gescheiterter Maibaum-Diebstahl führte zu Feuerwehreinsatz

03.05.26, 14:05
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Am Samstag um 5:50 Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Stehanshart (Gemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten) zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. 

Der Stephansharter Maibaum wurde in extremer Schieflage am Dorfplatz vorgefunden und somit die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Gescheiterter Maibaum-Diebstahl führte zu Feuerwehreinsatz
© Bfkdo Amstetten / FF Stephanshart

Vermutlich – so vermutet es die Feuerwehr - war der Baum den Dieben zu schwer und dieser blieb in einem etwa 45 Grad-Winkel über der Straße hängen – und war damit potenziell gefährlich. Der Wipfel des Baumes ist dabei abgebrochen. Nach der Absicherung der Straße stellten die Feuerwehrkameraden mit Unterstützung eines Teleskopladers den Maibaum wieder geschickt auf.

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