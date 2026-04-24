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Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Tulln
© Freiwillige Feuerwehr Atzenbrugg

Horror-Unfall

Kleinbus kollidiert mit Pkw: Ein Toter, mehrere Verletzte

24.04.26, 08:57
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Ein 53-jähriger Insasse des als Taxi fungierenden Transporters erlag seinen schweren Verletzungen.

Atzenbrugg. Ein Verkehrsunfall im Raum Atzenbrugg (Bezirk Tulln) hat am Donnerstagabend einen Toten und mehrere Verletzte gefordert. Ein Kleinbus war in einem Kreuzungsbereich mit einem Pkw kollidiert, ein 53-jähriger Insasse des als Taxi fungierenden Transporters erlag seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei am Freitag entsprechende Medienberichte.

In dem Kleinbus hatten sich laut Polizeisprecher Kevin Stacherl neben dem Lenker sechs Insassen befunden. In diesem Fahrzeug, in dem auch der 53-Jährige gesessen hatte, gab es drei Schwerverletzte. Im in den Unfall verwickelten Pkw wurde demnach eine Person leicht verletzt.

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