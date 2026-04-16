Laola1 macht Großteil der 2. Liga ab Sommer kostenpflichtig

Fans der zweithöchsten österreichischen Spielklasse müssen sich ab der kommenden Saison 2026/27 auf Kosten einstellen. Laola1 macht den Großteil der Live-Spiele kostenpflichtig.

Schluss mit dem komplett kostenlosen Fußball-Vergnügen in der 2. Liga. Wie der Rechteinhaber Laola1 am Donnerstag bekannt gab, wird das Live-Angebot ab der neuen Spielzeit massiv umgestellt. Während bisher fast alle Partien frei zugänglich waren, wandern die meisten Begegnungen nun hinter eine Bezahlschranke. Ein kleiner Trost für Sparfüchse bleibt: Die absolute Top-Partie jeder Runde sowie sämtliche Highlights und Wiederholungen werden auch in Zukunft gratis auf der Plattform zu sehen sein.

Abo-Preise und Einzelabrufe fixiert

Wer jedoch keinen Moment seines Lieblingsklubs verpassen will, muss künftig zahlen. Die Preisstruktur steht bereits fest: Ein Saison-Abo für die 2. Liga schlägt mit 49,99 Euro zu Buche. Wer sich nicht für ein ganzes Jahr binden möchte, kann monatlich 8,99 Euro bezahlen. Für Gelegenheitszuschauer bietet Laola1 zudem ein Einzelspiel-Ticket für 4,99 Euro an. Neu ist dabei, dass ab der Saison 2026/27 wirklich alle Spiele durchgehend kommentiert werden – ein Service, der bisher nicht bei jeder Übertragung Standard war.

Konferenz zum Selberbauen als neues Feature

Trotz der Kosten wartet auf die Fans ein technisches Schmankerl. Im neuen Pay-Modell wird es möglich sein, sich eine persönliche Konferenz ganz nach dem eigenen Geschmack zusammenzustellen. Man kann also live zwischen den Plätzen hin- und herwechseln, die für den eigenen Aufstiegskampf oder den Abstiegskrimi relevant sind. Der Fokus auf die digitale Aufbereitung soll den Mehrwert für die zahlenden Kunden erhöhen und die Liga medial weiter professionalisieren.