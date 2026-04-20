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Eurovision Song Contest ESC
© Getty Images

Song Contest

Mödling im ESC-Fieber: Großes Public Viewing am Hyrtl-Platz

20.04.26, 11:45
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Am 16. Mai verwanelt sich der Josef-Hyrtl-Platz in Mödling dank eines groß angelegten Public Viewing zur öffentlichen Bühne für den Eurovision Song Contest. 

Wenn in Wien das große Finale des Eurovision Song Contest über die Bühne geht, steigt auch in Mödling eine bunte ESC-Party. Bereits um 17 Uhr werden Besucher am Josef-Hyrtl-Platz empfangen, um das Mega-Spektakel live auf einer riesigen Leinwand zu verfolgen. Als Moderatorin führt Elisabeth "Lizzy" Engstler durch den Abend, die mit ihrem Auftritt echtes Song-Contest-Feeling nach Niederösterreich bringt.

  

"Mit dem Public Viewing zum Eurovision Song Contest am Hyrtl-Platz zeigt sich einmal mehr, welche Möglichkeiten sich auf öffentlichen Plätzen ergeben, wenn sie gut gestaltet sind. Die Belebung der Schöffelstadt ist mir ein besonderes Anliegen und wenn das Wetter passt, wird das eine großartige Veranstaltung", zeigt sich Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) im Vorfeld hocherfreut. 

Silvia Drechsler
© SPÖ Mödling

Der zentral gelegene Hyrtl-Platz wird somit zum Treffpunkt für Fans, Familien und Neugierige. Gerade heuer, wo Österreich Gastgeber ist, verspricht das Public Viewing in Mödling südlich von Wien eine besonders ausgelassene Stimmung.

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