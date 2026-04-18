Pop-Ikone mit Überraschungsauftritt bei Coachella

Während des Coachella-Auftritts von Sabrina Carpenter wurden die Zuschauer von einer Pop-Ikone überrascht. Auf der Bühne stand plötzlich Madonna. Sie sang dabei ihre größten Hits "Vogue", "Get Together", "Like a Prayer" und einen Song vom kommenden Album "Confessions II".

Die Pop-Ikone Madonna trat als Überraschungsgast bei Sabrina Carpenters zweitem Auftritt beim diesjährigen Coachella-Festival auf. Die Überraschung kam am Ende ihres Freitagnacht-Auftritts nach ihrem Song "Juno". Carpenter fragte: "Hast du das schon mal ausprobiert?" Dabei tauchte Madonna auf der Bühne auf.

Ihr Mini-Set begann die Pop-Ikone mit ihrem Hit "Vogue". Danach sang sie gemeinsam mit Carpenter einen Song von ihrem kommenden Album "Confessions II". Carpenter trat für die nächsten Lieder als Background-Sängerin auf. Madonna präsentierte ihre Hits "Get Together" und "Like a Prayer".

Neues Album erscheint im Juli

Zwischen den Songs sagte sie zu den Fans, dass ihr letzter Auftritt bei Coachella auf den Tag genau 20 Jahre her sei. Laut der Plattform "Consequence" gab Madonna den Zuschauern eine lange Rede über die Geschichte der Astrologie.

Anfang dieser Woche kündigte Madonna das Begleitalbum zu ihrem bahnbrechenden Album "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 an: "Confessions II". Das Album, Madonnas 15. und erstes seit sieben Jahren, erscheint am 3. Juli. Bereits Anfang des Jahres zählten wir die kommende LP zu den meist erwarteten Alben des Jahres 2026.