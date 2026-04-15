ESC-Sieger JJ zündete beeindruckende Live-Premiere

Live-Premiere: 12 Points. Unser Song Contest Sieger JJ präsentierte am Mittwoch in Graz seine neue Show „Act 1: The Introduction“ und zeigte sich dabei als Stimmwunder:

Im Mai 2025 triumphierte er auf der größten Bühne der Welt, am Mittwoch spielte unser Song Contest Sieger JJ freilich im deutlich kleineren Rahmen auf: bei der Premiere seiner neuen Show „Act 1: The Introduction“ im Grazer Orpheum Extra waren nämlich nicht 170 Millionen TV-Zuseher, sondern gerade einmal 250 Fans mit dabei. Ausverkaufte Halle.

© oe24/Zeidler

„Ich habe für meine ersten Shows bewusst kleinere und intimere Rahmen gewählt“, gab JJ im oe24-Interview für seine Konzert-Feuertaufe die Direktiven und zündete dann vom Opener „Shapeshifter“ bis zum Finale mit der Sieger-Hymne „Wasted Love“ einen ebenso abwechslungsreichen wie atemberaubenden Mix aus Pop und Opern-Sounds. Ergreifender Akustik-Block rund um Loreens ESC-Kracher „Euphoria“, eine eindringliche Gänsehaut-Version der neuen Single „Ballerina“, sowie den Judy Garland Klassiker „Over the Rainbow“ aus „Zauberer von Oz“ inklusive.

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Dabei glänzte JJ nicht nur mit witzigen Ansagen wie „Ich schwitze wie Sau! Ist euch auch heiß? Ja, selber schule!“ oder, vor „Back to Forgetting“, „Das ist echt sauschwer zu singen“ und sympathischer Fan-Nähe, sondern auch mit unglaublichem Stimmvermögen. Nicht nur bei „Rise“ schraubte er sich, begleitet von vierköpfiger Band rund um ein kleines Streicher-Ensemble, Richtung Hohes C hoch.

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Die Fans, manche sogar extra aus Slowenien, Frankreich, Serbien, Deutschland oder der Ukraine angereist, dankten es mit selbstgebastelten Schildern, Kreischalarm und Rosen und wurden dafür auch mit noch unveröffentlichten Songs wie „Friends“, „Silhouette“, „Fever“ oder dem potentiellen Kracher „Showpony“ belohnt. „So viele veröffentlichte Sachen hab ich ja noch nicht!“

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„Leute, wir sind schon fertig“, scherzte er nach nur 50 Minuten, um nach Zugabe-Gekreische noch das unveröffentlichte „Illusion“ („Das wäre ein potenzieller ESC-Song für meinen Auftritt in der Stadthalle, aber den richtigen darf ich noch nicht singen“), ein Internet-Meme zu „Love You Jesus“ und natürlich die von 250 Handys mitgefilmte Hymne „Wasted Love“, bei der ihm die Fans mit einer Papier-Schifferl-Choreografie überraschten, draufzusetzen. „Das ganze letzte Jahr war verrückt und es bedeutet mir sehr viel, dass ihr mein allererstes Konzert mit mir erlebt habt.“

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Am Freitag (17. April) bringt unser ESC-Held sein Gänsehaut-Programm dann auch in den Wiener Lorely-Saal, eine Location, die viele seiner Fans wohl erst googeln müssen, die aber laut JJ den „perfekten Rahmen“ bietet: „Hier habe ich privat schon einige Konzerte gesehen. Der Saal liefert eine tolle Akustik. Da kann meine Band so richtig reinfetzen!“