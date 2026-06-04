Scooter verwandeln Schladming in riesige Partyzone

Was für ein Start beim Summer-Opening Schladming-Dachstein: Rund 6.000 Besucher feierten gemeinsam mit Scooter einen energiegeladenen Konzertabend im Planai Stadion.

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Die deutschen Techno-Legenden Scooter verwandelten das Planai Stadion mit einer beeindruckenden Bühnenshow und spektakulären Lichteffekten in einen Hotspot für Partyfans. Schon vor dem Auftritt brachten Support-DJ Just Julian und DJ Rudy MC die Stimmung der rund 6.000 Besucherinnen und Besucher beim ausgiebigen Warm-up auf Betriebstemperatur.

Keine Chance dem Regen

Scooter © Pressefoto Scharinger

Schon bei den ersten Songs tobte die Menge im Stadion, und spätestens bei dem Hit "Techno is Back" gab es für die feiernden Musikfans kein Halten mehr. Frontmann H.P. Baxxter und seine Band lieferten eine Show voller Energie ab. Für zusätzliche Gänsehautmomente sorgten die visuellen Effekte auf der Bühne, bei denen auch beeindruckende Feuereffekte zum Einsatz kamen. Selbst das Wetter spielte am Ende mit, da der Regen bereits am Nachmittag nachließ und einem trockenen Freiluftkonzert somit nichts mehr im Wege stand.

Stars folgen in Schladming

Mathias Schattleitner, Andreas Keinprecht, H.P Baxxter, Daniel Berchthaller, Peter Weichbold, Klaus Hofstätter, Klaus Leutgeb, Franz Eisl

Mit dem erfolgreichen Auftakt ist die Vorfreude auf die kommenden Tage des Summer-Openings in der Region Schladming-Dachstein nun größer denn je. Bereits am Donnerstag geht das Musikprogramm weiter, wenn Sarah Connor ihre einzige Österreich-Show für das Jahr 2026 auf der Bühne präsentiert. Das hochkarätige Line-up istdamit aber noch lange nicht erschöpft. In den nächsten Tagen werden noch Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Weltstar Plácido Domingo auf der Bühne stehen und das erste große Summer-Opening komplettieren.