Start für das Sommer-Opening in Schladming

Am Mittwoch startet das fünftägige Summer-Openings mit mehreren Konzerten im obersteirischen Schladming. Mit etwa 50.000 Gästen rechnen die Veranstalter der Leutgeb Entertainment Group.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Tourismusregion Schladming-Dachstein und die Leutgeb Entertainment Group veranstalten erstmals - nach dem Vorbild eines Ski-Openings - einen Konzertreigen zum Auftakt der Sommersaison auf den Bergen rund um Schladming. Von 3. bis 7. Juni treten jeden Abend Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher Genres auf. Den Auftakt machen am Mittwoch die Kult-Raver von Scooter. Am Donnerstag folgt die deutsche Pop-Sängerin Sarah Connor. Am Freitag wird Schlager-Star Roland Kaiser zu hören sein.

Roland Kaiser © Getty Images

Finale mit Austropop und Klassik

Rainhard Fendrich © TZOe Zeidler

Der Samstagabend steht mit Rainhard Fendrich und seiner Jubiläumstournee anlässlich 45 Jahre live im Zeichen des Austro-Pop. Den Abschluss bildet am Sonntag der spanische Opernsänger Plácido Domingo. Bis auf das letzte Konzert handelt es sich bei allen um Stehkonzerte. Bei Domingo werden Sitzplätze angeboten, weshalb die Kapazität nur etwa ein Drittel der anderen Shows beträgt. Die Stehplatzkonzerte seien alle etwa ähnlich stark im Verkauf. Roland Kaiser sei so gut wie ausverkauft. Bis zu 12.000 Zuschauer seien möglich. Mit dem Verkauf zum Sitzplatzkonzert von Domingo sei man bisher ebenfalls zufrieden, hieß es seitens des Veranstalters.