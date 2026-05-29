Immer mehr Absagen: Musik-Festival von Donald Trump sorgt für Chaos

Zum 250. Geburtstag der USA soll im Auftrag von Donald Trump das „Freedom 250“ Festival" gezündet werden. Doch jetzt sagen dafür massenweise die Stars ab.

Es soll natürlich das größte und beste Festival aller Zeiten werden. Die „Great American State Fair“ mit der Donald Trump von 25. Juni bis 10. Juli unter dem Motto „Freedom 250“ in der National Mall von Washington 16 Tage lang den 250-jährigen Geburtstag der USA feiern will. Organisiert von Keith Krach, einem Beauftragten von Präsident Trump wurden dafür Stars wie Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory, Young MC, Morris Day & The Time, The Commodores, Martina McBride, Milli Vanilli oder Rock-Redneck Bret Michaels angekündigt. Jetzt herrscht das Chaos, denn viele Musiker ziehen ihre Auftritte plötzlich wieder zurück.

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Martina McBride wird auf Instagram deutlich

„Ich werde am 25. Juni nicht auf der Great American State Fair auftreten,“ so Martina McBride auf Instagram. Obwohl ihr „die Gelegenheit geboten wurde, bei einer unparteiischen Veranstaltung aufzutreten“ hat sich die angebliche Show „als irreführend herausgestellt.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt William King von den Commodores. der telefonisch gegenüber dem Rolling Stone bestätigte, dass die Band bei der Veranstaltung nicht auftreten werde. „Unsere Musik war schon immer unsere Stimme, und wir entscheiden uns dafür, uns öffentlich nicht mit einer einzigen politischen Partei zu identifizieren“, sagte die Band in einer Erklärung auf Instagram. „Wir unterstützen die Verbesserung für alle Amerikaner.“

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Commodores (o.) und Young MC (u.) sagen ab.

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Dazu werden auch Morris D von The Time („Ein Auftritt bei Freedom 250 ist für mich ein No!“) und Young MC laut: „Ich habe meinen Agenten drüber informiert, dass ich beim Freedom 250 Event nicht auftreten werde. Den Künstlern wurde nie von einer politischen Beteiligung an der Veranstaltung erzählt.“

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Immerhin Vanilla Ice („Bin stolz darauf, Amerikas 250. Jahrestag mitfeiern zu dürfen!“) und Bret Michaels freuen sich auf die Trump Show.